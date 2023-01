Saint-Lô. Dans les coulisses de la préparation d'une maraude avec la Croix Rouge

Ce n'est pas parce qu'il ne fait pas trop froid dans le pays saint-lois qu'ils sont inutiles. Les bénévoles de la Croix Rouge sont sur le terrain du lundi au jeudi, pour apporter une aide ponctuelle et surtout un moment de discussion avec tous ceux qui veulent passer.

Avant d'aller au niveau de l'office de tourisme ou de la mairie, les deux lieux de maraude à Saint-Lô, il y a toute une phase de préparation pour les bénévoles. Chacun a sa mission, comme mettre l'eau à bouillir par exemple. Louise, l'une des volontaires les plus présentes, s'active au-dessus d'un grand carton. "Nous offrons de la soupe, du café, du thé et du chocolat pour les enfants peut-être", explique-t-elle. Mais ce n'est pas uniquement ce que la cheffe d'équipe distribue pendant la maraude : "des pulls, des manteaux, les bonnets, les écharpes…"

Aboubacar, lui, va être le chauffeur et charge tout à l'arrière de la camionnette. Il faut de la place pour tout. "Nous avons aussi des produits, des sandwichs en trop, des tranches de pizza déjà préparées, des fruits et de la nourriture pour animaux", complète-t-il. Cet engagement est logique pour lui : "J'aime bien aider mon prochain et j'ai du temps." Une fois que tout est chargé, une phase de briefing, et c'est parti sur le terrain.

Tout le monde peut passer à la maraude pour un moment d'échange. "Il n'y a pas que les SDF. Les personnes de la précarité… Tout le monde est concerné", assure Denis, le responsable local du Samu Social. Une précarité qui peut être sociale, financière ou multiple. L'idée des bénévoles est aussi de demander aux bénéficiaires comment ils vont et de leur indiquer où ils peuvent trouver une aide plus pérenne.

La Croix Rouge est toujours en recherche de nouveaux bénévoles.

Pratique. Antenne locale de la Croix Rouge. Tél. 02 33 57 11 37.