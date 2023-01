Tourisme. Le Cotentin à l'honneur du guide Lonely Planet

Quel est le point commun entre le Lesotho, ce pays enclavé dans l'Afrique du Sud, Nagaland en Inde, le Suriname et le Cotentin ? À première vue, aucun. Et pourtant, toutes ces destinations sont dans un article du guide de voyage Lonely Planet, qui propose quinze destinations à découvrir en 2023, des voyages "hors des sentiers battus". Dans cette liste, il y a une seule destination en France, et c'est la presqu'île du Cotentin.

Le #Cotentin on en parle 📣@lonelyplanetfr propose une sélection des "15 idées de voyage hors des sentiers battus à faire en 2023" et le Cotentin est la seule destination française à faire partie de cette sélection 🥰https://t.co/KYHPmUeZw3 pic.twitter.com/QNQ7sweEXD — CotentinUniqueᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠ (@CotentinUnique) January 6, 2023

Plus largement, Lonely Planet propose tout un guide de 100 destinations dans le monde, avec une fréquentation touristique faible, pour profiter d'un voyage un peu plus au calme et dans des endroits moins connus.