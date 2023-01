Le Havre. Moins 2 degrés dans les piscines : alors, ça caille ?

26 °C dans les grands bassins, 27 °C dans les petits bains : ce sont désormais les températures de rigueur dans les piscines municipales du Havre. Cette mesure d'économie annoncée à l'automne est mise en application depuis le lundi 21 novembre. À la sortie de la piscine du cours de la République, en décembre, certains usagers confirmaient avoir bien senti la différence.

"Je pratique la natation artistique, on est souvent assez statiques et on a très, très froid ! Certaines nageuses ont acheté des hauts à manches longues pour supporter", détaille une jeune sportive. Un pratiquant de waterpolo relativise : "C'est frais au démarrage, mais on s'y habitue, il faut bouger ! On comprend la situation, il faut bien descendre les températures si l'on veut faire des économies."

Après deux années marquées par les fermetures liées à la Covid, une maman préfère en sourire : "Il vaut mieux que ce soit ouvert, quitte à ce qu'il y ait une baisse de quelques degrés. Les enfants ont besoin d'apprendre à nager. Ils pourront aller dans la mer sans transition !"

Cette baisse de deux degrés doit permettre d'économiser 720 MWh. La fermeture de la piscine de Caucriauville, actuellement en travaux, permet aussi de réduire la facture. Au Havre, avec la totalité de son plan de sobriété, la municipalité espère réduire de 13 % sa consommation électrique annuelle.