La Haye-du-Puits. De l'amiante dans l'école ? Des élèves auront classe au collège

Comme ce fut le cas deux jours avant les vacances de Noël, les élèves des classes de CM1 et CM2 de l'école du Chat Perché à La Haye-du-Puits retrouveront le mardi 3 janvier le chemin de l'école… au collège. En cause ? Les préfabriqués dans lesquels ils se trouvaient sont en mauvais état. Ils présenteraient même de l'amiante selon des tests non homologués en France réalisés à l'initiative de journalistes pour l'émission télévisée Vert de rage sur France Télévisions et rendus publics le mercredi 14 décembre.

L'entrée de l'école du Chat Perché, à La Haye-du-Puits.

"Ce sont des bâtiments préfabriqués qui datent des années 1970 et cela fait presque une dizaine d'années que les parents d'élèves alertent la mairie sur l'état de dégradation de notre école", indique Vincent Sevestre, l'un des représentants des parents d'élèves. "On nous a indiqué pendant plusieurs années l'existence d'un projet et de démarches pour de nouveaux locaux."

Un projet est prévu selon la mairie

Alain Leclère, maire de La Haye, informé de ces résultats précise que "ces mesures non sollicitées ont été faites [...] dans des conditions inconnues, et, a priori, selon la technique dite de prélèvement sur lingette. Dans le cadre de la réglementation, cette technique n'a pas de valeur probante quant à l'évaluation du risque sanitaire." Néanmoins, le maire avait appliqué un principe de précaution et pris la décision d'ordre public d'anticiper la fermeture de l'école dès le jeudi 15 décembre. Il confirme que les CM1 et CM2 retourneront au collège dès janvier comme ce fut programmé, des travaux de réhabilitation de l'école étant prévus.

L'élu a d'ailleurs fait réaliser de nouveaux tests d'amiante homologués : "Le résultat établit qu'aucune fibre d'amiante n'a été détectée dans l'air et confirme ainsi l'absence de risque sanitaire au regard des normes en vigueur", précise mercredi 21 décembre Alain Leclère. Les nouvelles classes seront fonctionnelles à la rentrée 2023.