 Place du commerce. Entre renouveau et tradition à Cherbourg

Depuis près de 50 ans, la Maison Toulorge poursuit l'épopée familiale. Elle reste fidèle à des produits français et haut de gamme.

Alors que les fêtes de fin d'année, suivies de la traditionnelle galette des rois, ont été très gourmandes, la Maison Toulorge perpétue la tradition. Un mot qui n'est pas vain, puisqu'il anime cette famille depuis près de 50 ans. La maison propose des pains spéciaux, avec des farines 100 % françaises et des viennoiseries au beurre d'Isigny. L'enseigne a aussi développé une gamme de pains bio 100 % blés français. Et l'aventure n'est pas près de s'arrêter, avec sept boulangeries à Cherbourg et aux alentours et deux à Caen.