Manche. Quelles sont les tendances voyages à offrir pour les fêtes ?

Les Normands se préparent pour les fêtes de fin d'année. Parmi leurs achats de Noël, certains offrent des voyages à des proches à réaliser en 2023. Alors quelles sont les tendances en matière de séjours que l'on peut mettre sous le sapin ?

Les Antilles : la carte d'identité suffit

Des voyages d'une ou deux semaines aux Antilles avec "la Guadeloupe et la Martinique essentiellement" sont souvent proposés, précise Amélie Amchin, responsable de l'agence de voyages Salaün Holidays située place de la Fontaine à Cherbourg. Juste après les fêtes, "de janvier à avril, c'est la meilleure période pour partir aux Antilles, et ce sont aussi des destinations qui ont un côté rassurant quand les clients n'ont pas forcément de passeport avec eux, la carte d'identité suffit."

L'agence de voyages Salaün Holidays, place de la Fontaine à Cherbourg.

Les week-ends en Europe

Les courts séjours en Europe fonctionnent très bien aussi, par exemple les week-ends à Rome en Italie et à Londres au Royaume-Uni, sans oublier l'Espagne et le Portugal. "Les clients apprécient de plus en plus ces petits week-ends que de partir sur de longues périodes à l'étranger, ça reste proche de chez nous, de la France, et quand le budget n'est pas forcément conséquent, c'est un bon compromis", précise Amélie Amchin.

Amélie Amchin Impossible de lire le son.

Par ailleurs, de nombreux couples et familles organisent aussi en décembre des séjours de quelques jours en Alsace à la découverte des marchés de Noël, avec notamment celui de Strasbourg.

Les agences de voyages touchées par le Covid

Les agences de voyages ont été très touchées par le Covid-19 en 2021 - certaines ont même fermé définitivement leurs portes - et se remettent petit à petit : "Le covid n'a pas aidé, mais on sent que cela revient progressivement", ajoute Amélie Amchin. "Des clients émettent encore des réserves car le Covid n'a pas forcément disparu, mais c'est en bonne voie. Et aujourd'hui, la plupart des personnes sont vaccinées, en règle générale, il n'y a pas du tout de frein à certaines destinations."