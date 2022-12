Para-hockey. Un premier Mondial et une première médaille

Anciennement chez les Dragons de Rouen, et désormais dans l'équipe de Neuilly-sur-Marne, François Pierre revient de Bangkok en Thaïlande avec le sourire. Lui et ses coéquipiers de l'équipe de France, entraînés par David Lemetais, des Dragons de Rouen, ont réussi à décrocher la médaille de bronze dans le groupe C, pour la première participation des Bleus aux championnats du monde de para-hockey.

Capitaine assistant au côté du Rennais Franck Cadenna, le capitaine en titre, François Pierre est fier de cette première expérience aux championnats du monde. "On est fiers d'avoir participé, ça c'est sûr ! Entendre la Marseillaise au début du match, c'est quelque chose. Mais c'est aussi du travail", explique l'ancien des Dragons. "Moi, ça fait sept ans que je fais du para-hockey, jusqu'ici, il n'y avait pas d'équipe de France, pas non plus de championnat de France, cela fait à peine un an que les choses se mettent en place", constate avec satisfaction le capitaine assistant des Bleus.

Une première compétition rude

Ces derniers sont entrés dans la compétition le 6 décembre, avec un premier match contre l'Autriche. "C'était un match très accroché, c'était rude, on les avait déjà battus, mais que d'un seul but à chaque fois", explique le hockeyeur rouennais. Une belle entrée en matière pour l'équipe de France qui termine le match 3 à 1 en réalisant, par la même occasion, le but le plus rapide de la compétition, soit un premier palet dans les filets après 15 secondes de jeu.

Épuisés, les Bleus contre-performent

au milieu des championnats

Amputée d'un cinquième match en raison du forfait de l'Arménie, l'équipe de France a dû enchaîner, dans la douleur, trois matchs d'affilée après leur première victoire, la faute au tirage au sort. "Normalement, c'est deux matchs, un repos, deux matchs, un repos, puis un dernier match", précise François Pierre. D'où les contre-performances sur les rencontres intermédiaires.

Pour leur deuxième match, les Bleus coincent contre le leader de la poule, les Anglais, en s'inclinant 7 à 0. Mais le plus gros regret, c'est le troisième match. Éreintés, les Bleus explosent face au Kazakhstan 10 à 0. "Ils avaient un jeu rapide et on n'a pas tenu la cadence", admet François Pierre. Pour le dernier match, les hommes de David Lemetais terminent avec un joli 2-0 face à la Thaïlande.