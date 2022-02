Elle est la plus jolie fille du Calvados ...

“Je me suis présentée deux heures avant le concours. Ma famille n’était même pas au courant. C’est mon amie Sophie qui m’a incitée à concourir. Je l’ai pris comme un défi mais je n’avais aucune prétention, je ne pensais pas gagner ”, confie t-elle. Etudiante en 3e année de droit à la faculté de Caen, Malika aimerait devenir journaliste. “J’ai profité de la période des grèves en mai dernier pour faire un stage dans une rédaction. J’ai adoré aller sur terrain, rencontrer les gens, recueillir des informations et les partager avec les lecteurs”.



“Pour la suite, on verra”

Née à Rennes mais Caennaise dès le bas âge, Malika Ménard mesure 1,76 mètre. Sa silhouette fine, son sourire franc et ses longs cheveux bruns ont séduit le jury. “Cette élection représentait un peu moins pour moi que pour les autres candidates. J’ai peut-être été plus naturelle” . Et à coup sûr, c’est certainement ce qui a fait la différence. “Vous savez, il y a des gens qui croient plus en nous que nous-même.” , explique la jeune femme, faisant référence à son amie Sophie. Le mardi 13 octobre prochain aura lieu l’élection de Miss Normandie à Bayeux. Malika en sera peut-être, sans certitude. “Concrètement, je ne sais même pas en quoi cela consiste d’être Miss Calvados” , alors Miss Basse-Normandie, elle n’y pense pas.

“J’ai passé un moment très agréable. J’ai pu mettre des vêtements que je n’aurais certainement jamais eu l’occasion de porter. Pour la suite, on verra ...” Car derrière une beauté certaine se cache avant tout une jeune femme réservée qui souhaite “rester discrète” , loin des stéréotypes parfois prêtés aux Miss et trop souvent alimentés par des photographies polémiques.





