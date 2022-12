Tourisme. Nouveaux tarifs pour les parkings du Mont-Saint-Michel

Une nouvelle grille de tarif va entrer en vigueur au Mont-Saint-Michel pour les parkings, au 1er janvier 2023. L'année sera découpée en trois périodes, avec des tarifs différents à chaque fois. La basse saison courra de novembre à février, la moyenne de mars a juin et de septembre à octobre et la haute sera en juillet et août.

Par exemple, pour se garer en voiture entre trois et six heures, il faudra payer 10 € en novembre, 17 € en mars et 21 € en été. Il est possible de prendre un abonnement annuel pour 36,50 €, notamment pour les habitants des communes alentour ou de la Manche. Les professionnels qui peuvent intervenir sur le Mont ou à la caserne peuvent aussi avoir un abonnement pour 50 €. Les 30 premières minutes seront gratuites 10 mois de l'année, tout comme le stationnement entre 18 h 30 et 1h du matin.

Les navettes restent gratuites. Cette nouvelle politique tarifaire intervient avec l'arrivée d'un nouveau prestataire pour les bus : Kéolis.

Nouveaux tarifs parkings Mont-Saint-Michel. - EPIC Mont-Saint-Michel