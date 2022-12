Saint-Lô. La municipalité présente son projet d'aménagement du centre-ville

Du changement à venir dans le centre-ville de Saint-Lô. La maire Emmanuelle Lejeune a présenté mardi 29 novembre le projet d'aménagement de cette partie de la ville. Soumis au vote, il a été adopté, malgré l'opposition d'un certain nombre des membres du conseil municipal, notamment de la majorité en place.

Attirer du monde

L'objectif de ce projet est d'être plus attractif en centre-ville. L'équipe en place fait le choix de garder la rue du Neufbourg piétonne, et de la rénover, avec plus d'arbres. Le kiosque qui abrite le magasin Artisans du Monde devrait être détruit pour laisser plus de place pour des animations.

La rue du Neufbourg dans l'une des projections de la mairie. - Cabinet Inuit

L'autre choix fort est de piétonniser une grande partie de la place Charles de Gaulle, devant la mairie. Là encore, l'objectif est de la verdir, mais aussi de permettre une "déambulation" des passants. Le dernier objectif est de sécuriser tout le centre en mettant en place des zones à 20 km/h. Ces aménagements seront au détriment de places de parking, ce qui mécontente les commerçants. Ils étaient une soixantaine à assister au conseil municipal et à donner de la voix pendant les interventions des élus. Pour la maire Emmanuelle Lejeune, il faut repenser la manière de stationner sur cette place.

Emmanuelle Lejeune et le stationnement place Charles de Gaulle Impossible de lire le son.

Ce travail va avoir lieu notamment dans les rues autour du centre-ville, et doit commencer bientôt, avec les commerçants.

Autre idée de la maire de Saint-Lô, repenser le fléchage des itinéraires dans la ville.

Emmanuelle Lejeune et flécher les itinéraires Impossible de lire le son.

Ce projet doit être livré au plus tard au printemps 2025, et devrait coûter plus de sept millions d'euros. Les commerçants craignent notamment pour la perte d'exploitation, ce que dément l'édile, qui estime qu'à terme, ce sera tout le contraire.

Emmanuelle Lejeune et l'attractivité de la place à terme Impossible de lire le son.

Si la décision a été votée, le nœud principal du problème est le stationnement.