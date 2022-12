Sées. Les 10 kilomètres de Sées célèbrent leurs trente années de courses

La course des 10 km de Sées espère retrouver un nombre de coureurs comparable à ce qui existait avant la Covid.

Les 10 kilomètres de Sées ont été créés par Rémy Duval et Jean-Paul Sauvaget, avec l'appui technique de Pierre Vannier du comité départemental des courses hors stade et de Gérard Bansard pour les commentaires. L'idée était de prolonger l'animation à Sées, au-delà de la Foire aux dindes qui s'achève à la mi-journée. "La première édition en 1992 a réuni deux cents coureurs, plus des jeunes" se souvient Rémy Barré qui est en charge des inscriptions au sein du comité d'organisation. "Le summum a été atteint en 2016 avec 824 participants." Après quelques années perturbées par la Covid, les 10 kilomètres de Sées, qui sont la dernière course sur route de l'année dans l'Orne, espèrent retrouver tous leurs participants. Avant de remporter Alençon-Médavy 2022, Mohamed Ajdi de l'Alençon Running Club avait remporté l'édition 2021 de ces 10 km de Sées, en 31 minutes et 17secondes. Si le circuit est resté le même jusqu'en 2019 avec trois boucles à parcourir, il a été modifié depuis avec désormais deux boucles de chacune cinq kilomètres, ce qui a permis également de proposer une course de cinq kilomètres.