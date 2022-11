Orne. La campagne débute cette semaine : rencontre avec la présidente des Restos du Cœur

Cet été, les Restos du Cœur de l'Orne ont servi 497 000 repas à plus de 5 500 bénéficiaires. Alors que les inscriptions viennent tout juste de débuter, plus de deux mille quatre cents bénéficiaires sont déjà inscrits pour la 38e campagne d'hiver des Restos qui débute cette semaine.

La présidente des Restos dans l'Orne, Catherine Wéber de Rize, note "l'arrivée de familles qui travaillent, mais qui n'arrivent plus à boucler leur budget. C'est très difficile pour elles, mais elles n'ont pas d'autre choix, elles viennent s'inscrire aux Restos et on va les voir à partir du 15 de chaque mois, lorsqu'elles n'auront plus de quoi s'acheter manger".

Ecoutez ici Catherine Weber de Rize: Impossible de lire le son.

Parmi les projets des Restos de l'Orne, la présidente évoque la mise en place d'"une distribution itinérante de nourriture au plus près des populations les plus dans le besoin, car en zone rurale, certains n'ont pas le moyen de faire trente kilomètres pour venir au centre de distribution le plus proche de chez eux". De plus, "il va falloir trouver des solutions, un travail pour les bénéficiaires", souligne Catherine Wéber de Rize, notamment avec Les tremplins du Cœur qui vont débuter en janvier 2023 afin de rediriger vers l'emploi les populations qui en sont éloignées.

Il s'agit enfin de mobiliser de nouveaux bénévoles : ils étaient 370, ils ne sont plus que 330 dans l'Orne. Catherine Weber de Rize souhaitent des gens "qui prennent des responsabilités, même petites". Si le cœur vous en dit : 02 33 28 43 69.