Rouen sur mer : La “plage” a attiré 115 000 visiteurs

A chaud, quel bilan tirez-vous de cette édition de Rouen sur Mer 2011 ?

“Une grande satisfaction. En 26 jours, 115 000 visiteurs ont été recensés (150 000 en 30 jours en 2010), avec seulement huit jours d’ensoleillement “estival” et deux demi-journées de fermeture complète pour cause d’intempéries. La première semaine, sous le soleil, l’événement a attiré 52 000 personnes, contre 33 000 lors de la première de l’édition 2010 où le temps avait été également radieux. Si le soleil avait été au rendez-vous tout au long du mois, je crois que nous aurions dépassé la barre des 200 000 visiteurs !”



Savez-vous d’où venaient les visiteurs ?

“Oui, grâce aux questionnaires distribués, nous en avons une idée assez précise. Les 15 premiers jours, 70 % des visiteurs venaient de Rouen-même, puis les habitants de la périphérie sont devenus majoritaires la deuxième moitié du mois. Nous avons senti une vraie mixité sociale. Des habitants de tous les quartiers sont venus à Rouen sur Mer. Cette troisième édition a été la plus aboutie.”



Côté animations, qu’est-ce qui a plu ?

“Pour être franc, tout a bien marché tant qu’il y avait du soleil. Le pédalo, avec 12 000 passages, a décroché la médaille d’or ! Mais la plongée, la tyrolienne ou la nouvelle activité de remise en forme (6 000 passages), pour ne citer qu’elles, ont fait le plein. Le volet sportif a, lui aussi, très bien fonctionné avec la présence de 25 clubs, de la lutte au sandball en passant par le beach soccer, contre 14 en 2010. Il y a eu une vraie vitalité sportive. Enfin, le concours de billes a réuni près de 400 personnes, d’une moyenne d’âge de 25 ans.”



Vous aviez également mis l’accent sur l’accessibilité...

“De grands efforts ont été menés dans ce domaine. Quatorze rampes ont été installées, permettant d’accéder à quasiment toutes les manifestations. Plus de 500 personnes handicapées ont participé aux épreuves adaptées. De la même manière, nous avons fait venir plus de 200 personnes âgées. Nous voulions que Rouen sur Mer s’ouvre à tous.”



Verra-t-on un jour Rouen sur Mer se poursuivre en août ?

“C’est aux élus de la Ville de décider, mais beaucoup d’habitants l’ont mentionné dans le livre d’or, c’est vrai. Dès l’automne, nous serons en réflexion pour préparer l’édition 2012. On pourrait aussi imaginer que cela se déroule entre le 15 juillet et le 15 août. Toutefois, rares sont les villes qui créent une plage pour plus d’un mois. Tout cela a un coût.”



Propos recueillis par Thomas Blachère