Carentan-les-Marais. Une association locale, pour de l'aide internationale

C'est le huitième mois de guerre en Ukraine, et cela fait sept mois que s'est formée l'association Bénévolat international du Cotentin. Les membres se sont regroupés en mars et ont mené leur première mission, en avril : ils ont apporté des produits d'hygiène, des produits pour les bébés, du savon, ou des médicaments à la frontière entre la Pologne et l'Ukraine. Les bénévoles ont ramené cinq réfugiés ukrainiens en France. L'action est un peu différente maintenant mais continue. L'association présentait ses projets lundi 31 octobre, sur le marché de Carentan.

S'occuper du quotidien

"On a quand même un fonds de roulement qui reste pour les Ukrainiens, explique Eddy Saget Sanson, le co-président de l'association. La dernière fois, on a envoyé un colis en urgence pour une dame qui était là-bas, qui avait besoin d'envoyer des papiers importants. Donc on a débloqué des sous, évidemment pour l'aider à envoyer."

Avec l'arrivée de l'hiver, une autre mission se prépare. "On sait qu'il va y avoir une nouvelle vague migratoire parce que les gens n'ont plus de chauffage. On sera en mesure d'accueillir et puis de guider des gens qui seraient obligés de quitter leur pays par rapport à ce qui se passe, la guerre et le froid, la vague de froid qu'ils vont subir, qui va être très compliquée pour eux."

D'autres projets

L'association récolte aussi des fonds et des fournitures pour un projet d'aide humanitaire pour une école de Côte-d'Ivoire, un pays que connaît bien Eddy Saget-Sanson, pour y être allé en mission quand il était militaire. Ce qui fonctionne pour lui dans l'association, c'est que c'est une association locale, pour des causes internationales. Les Cotentinois les connaissent, ce qui favorise la confiance quant à l'utilisation des dons, que certains peuvent parfois hésiter à faire pour de grosses organisations, plus historiques. Le conseiller régional Pascal Marie (majorité régionale de droite et du centre) leur a fait un don d'un mois d'indemnité, pour le projet africain. Il doit partir avec eux sur le terrain l'an prochain.

Pratique. Bénévolat international du Cotentin, 25, rue Ingénieur-Bertin, Cherbourg. Tél. 06 40 46 16 24.