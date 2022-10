Caen la Mer. Le bilan de la saison touristique 2022 jugé "excellent"

La communauté urbaine Caen la Mer a livré un excellent bilan de la période estivale, entre juin et août 2022. Si la très bonne météo a forcément attiré de nombreux touristes, des sites avec une haute fréquentation font la part belle aux professionnels du tourisme.

Qui sont les touristes qui séjournent dans l'agglomération caennaise ?

60 % des touristes se rendant sur le territoire sont français, un tiers d'entre eux provenant d'Île-de-France, 21 % de Normandie (hors Calvados), 8 % des Hauts-de-France, 7 % des Pays de la Loire et 6 % de Bretagne. L'agglomération caennaise est une destination de proximité, mais reste très attractive pour les visiteurs étrangers, qui représentent 40 % de la totalité.

En tête, les Britanniques (11 %), suivis des Hollandais (9 %), des Américains (9 %), des Allemands (8 %) et des Italiens (7 %). "L'intérêt récent des Italiens pour notre région nous démontre que nous avons la capacité d'attirer de nouvelles populations, nous confortons notre idée de nous tourner vers de nouveaux marchés comme le Portugal et l'Espagne", explique Hervé Lebel, le président de l'office du tourisme et des congrès de Caen la Mer. Les professionnels de l'hébergement en ont aussi profité. Le volume des nuitées est en augmentation de 31 % par rapport à 2021, mais 3 % derrière 2019, année record.

Des sites hautement fréquentés

Cet afflux de touristes a aussi profité aux sites emblématiques de la Ville de Caen et de l'agglomération. Le Mémorial de Caen a connu une fréquentation presque similaire à 2019, avec 400 000 entrées. Le parc d'attractions Festyland établit son record avec 250 000 visiteurs. L'exposition Icon de Steve McCurry à l'hôtel de ville de Caen a aussi séduit : pas moins de 61 000 amateurs de photos sont venus. Puis, 4 000 personnes (+25 %) se sont rendues chez les Vikings, au parc Ornavik.

La mise en place du city pass, des billets tout inclus donnant accès aux monuments du territoire, a réussi leur objectif de lancement, avec 521 ventes.