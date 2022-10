Déville-lès-Rouen. La nouvelle piscine Christine Caron va prochainement ouvrir ses portes

La première piscine municipale de Déville-lès-Rouen a été construite en 1973. À la suite à un débat public lancé en 2017, la Ville a décidé de construire un nouveau centre aquatique. Un concours d'architecte est alors instauré, pour déterminer le cabinet qui prendra en charge les travaux. Finalement, c'est le groupement des cabinets ACAU et Octant, devenu depuis Atelier Périnet-Marquet et associés (apr.-MA), qui est retenu. Une fois le permis de construire élaboré puis attribué en 2019, des appels d'offres sont lancés. En octobre 2020, le chantier débute. Cependant, face à la pénurie de certains matériaux, notamment liée à la crise sanitaire, le chantier prend du retard. Malgré ces aléas, l'inauguration de la piscine a au lieu jeudi 20 octobre. Quant à l'ouverture au public, elle s'effectuera le samedi 22 octobre.

Un projet conçu avec un double objectif

Pour la Ville, c'est un chantier de grande ampleur. Le projet s'est implanté sur un terrain de la commune de 10 000 m2. Comme le précise la municipalité, "il est conçu avec un double objectif : l'apprentissage de la natation et le sport santé par la natation". Dans cette nouvelle piscine, il n'y aura ni toboggan ni sauna. La superficie totale du bâtiment est 1 800 m2. Elle comprend un bassin sportif de 25 m avec quatre lignes d'eau et un bassin d'activité de santé de 120 m2 disposant de plaques à bulles, de jets d'eau et d'un dispositif de nage à contrecourant. Et ce n'est pas tout. À cela s'ajoute une pataugeoire ludique de 30 m2. Des vestiaires individuels et collectifs ont également été prévus, ainsi que, les locaux du personnel, une infirmerie et des locaux techniques, notamment pour l'eau et le chauffage. Un parking de 69 places a été créé pour les véhicules. D'ailleurs, 14 bornes électriques et 10 arceaux de deux places chacun pour les vélos ont été pensés. Et pour ceux qui le souhaitent, le centre aquatique est également accessible en transports en commun.

De nombreuses activités aquatiques

La piscine municipale Christine Caron est ouverte au public comme aux scolaires. L'ensemble des élèves des écoles élémentaires y seront accueillis tout au long de l'année. Les familles pourront accompagner les plus petits lors des deux nouvelles activités : les bébés nageurs (de six mois à quatre ans) et le jardin aquatique (de quatre à six ans). Des cours de natation pour les 7-15 ans, individuels ou collectifs, sont aussi dispensés. Pour les adultes, la piscine propose également de l'aquagym et de l'aquabike.

Un projet dans une démarche environnementale ?

La Ville l'affirme. "Le projet s'inscrit dans les recommandations du Plan de prévention du risque inondation (PPRI) du Cailly. D'importants bassins de rétention (165 m3) ont été enterrés sous le parking, et un bassin (95 m3) a été créé sur les espaces verts extérieurs, soit un total de 260 m3 de rétention à la parcelle." Quant au chauffage de la piscine, l'établissement est raccordé "au réseau de chaleur de la Métropole, lié à la chaudière biomasse de Maromme". Par ailleurs, "un ensemble de panneaux photovoltaïques (90 panneaux pour 162 m2) pour la production d'électricité en autoconsommation (36 kWc)" a été installé sur une partie de la toiture. L'autre côté, végétalisé, permettra "de renforcer la retenue des pluies à la parcelle". Quant au chlore, Déville-lès-Rouen le précise. "La production se fera sur le site, par électrolyse et au fur et à mesure des besoins."

12,18 millions d'euros TTC pour la piscine

Pour la construction de la piscine Christine Caron, "le coût total du projet s'élève à 12,18 millions d'euros TTC, dont 9,3 millions pour les travaux de construction proprement dite. Il a bénéficié de la conjonction en 2017 de l'effort financier des collectivités pour la construction de nouvelles piscines", indique la municipalité. En effet, "l'État a versé 650 000 euros, la Région Normandie 986 000 euros, le Département de la Seine-Maritime 1,2 million d'euros et la Métropole Rouen Normandie 2,111 millions d'euros".

Un nom symbolique

La nouvelle piscine municipale porte le nom de Christine Caron. Et ce n'est pas anodin, c'est la première femme médaillée olympique en natation en 1964, aux Jeux de Tokyo. Aujourd'hui encore, elle est pleinement investie dans la préparation des JO 2024.

Pratique. La piscine Christine Caron de Déville-lès-Rouen se situe au 34 A rue Jules-Ferry.