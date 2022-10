Rouen. L'immense frise de Walter Crane rénovée, est visible au musée des Beaux-Arts

C'est l'une des plus grands œuvres de Walter Crane. L'artiste britannique du XIXe siècle, figure du mouvement Arts and crafts, connu pour l'illustration de livre pour enfants, est aussi l'auteur de tableaux de chevalets et peintures murales.

C'est en 1883 qu'il répond à une commande de la richissime Américaine Catherine Lorillard Wolfe, pour un ensemble peint à destination de sa salle à manger : une gigantesque épopée Viking en plusieurs scènes pour une frise de plus de 30 mètres en tout, inspirée par un poème de Longfellow. En 2019, le musée des Beaux-Arts de Rouen fait l'acquisition de l'œuvre, alors dans un état très dégradée : partie manquante, structure compromise, signes d'usures… Une souscription est lancée pour sa restauration auprès de particuliers et de donateurs.

Le budget est complété par des fonds publics pour un total de plusieurs dizaines de milliers d'euros.

"C'est un des plus beaux chantiers que j'ai faits"

Elles sont une quinzaine de restauratrices à avoir travaillé sur l'œuvre pendant plus d'un an, sous la coordination de Laëtitia Desvois. "On a eu beaucoup d'affection pour ce cycle. Ce peintre est très attachant, au niveau de sa réflexion par rapport à l'art. C'est un des plus beaux chantiers que j'ai faits", indique-t-elle.

L'œuvre en plusieurs scènes fait plus de 30 mètres de long au total.

Un chantier qui a posé des difficultés, la question étant toujours de savoir si l'on restaure l'œuvre quasi dans son état d'origine, ou si l'on rend les retouches visibles pour garder une trace de son évolution dans le temps. Question qui a été tranchée après concertation avec la conservatrice. "Nous avons décidé de réintégrer de manière illusionniste la scène la plus lacunaire. Nos retouches sont distinctes au niveau technique, mais pas au niveau visuel", explique la restauratrice. Des gravures anciennes permettaient d'avoir un niveau d'information suffisant sur l'œuvre. "Le cycle étant très graphique, on trouvait dommage de ne pas restituer l'intégralité du décor."

L'ensemble, saisissant, est à découvrir désormais dans une salle dédiée du musée des Beaux-Arts.