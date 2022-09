Ligue des nations: France-Autriche pour sortir du brouillard

La réception des partenaires de David Alaba intervient exactement deux mois avant le premier match des Bleus à la Coupe du monde 2022, contre l'Australie, au Qatar.

Mais l'équipe alignée jeudi au Stade de France n'aura pas le même visage que celle qui remettra en jeu le titre mondial en novembre à Doha, car une cascade de blessures inédite s'est abattue sur la tête des Bleus. Chaque ligne est privée d'au moins un cadre: Hugo Lloris dans les buts, Presnel Kimpembe et Lucas Hernandez en défense, Paul Pogba et N'Golo Kanté au milieu et Karim Benzema en attaque.

En résumé, le "onze" des blessés aurait au moins aussi fière allure que celui des joueurs aptes.

"Ce sont les deux derniers matches avant l'immense défi de novembre. Certainement que la situation d'aujourd'hui ne sera pas la même dans deux mois", a remarqué mercredi Didier Deschamps, disant "aspirer à ce que tous les joueurs soient disponibles" pour le Qatar.

"Jeunesse"

Le sélectionneur se retrouve avec un groupe très peu capé, où seulement six joueurs sur vingt-trois comptent plus de douze sélections. Le milieu de terrain est particulièrement inexpérimenté: aucun des six joueurs appelés à ce poste lors du dernier Euro, il y a quinze mois, n'est à Clairefontaine cette semaine.

"De la jeunesse, oui, il y en a, mais de l'expérience, il y en a aussi: (Eduardo) Camavinga est champion d'Europe, Aurélien (Tchouaméni) joue au Real (Madrid). Des noms, il y en a quand même", évacue le Monégasque Youssouf Fofana, l'un des cinq novices du groupe. "En ce qui concerne l'équipe de France, d'accord, on a peu d'expérience, mais dans ce qui est compétition et match de football, je pense qu'on est capable de s'en sortir."

Escortés d'un climat pesant ces dernières semaines (affaire Pogba, audit ministériel à la Fédération, négociations sur leur droit à l'image...), les Bleus feraient bien de redresser la barre sur le terrain, car leurs derniers résultats laissent perplexes.

Le rassemblement de juin, avec deux défaites et deux matches nuls, dont le match aller en Autriche (1-1), a jeté le doute sur le niveau des champions du monde et la capacité de leur sélectionneur à s'adapter tactiquement aux nombreuses absences. "DD" désirait initialement évoluer dans un schéma à trois défenseurs centraux mais s'était résigné, en juin, à reconduire un système en 4-4-2, plus proche de celui du Mondial russe.

Eviter la relégation

Sur le plan comptable, les Bleus sont déjà hors course de la Ligue des nations, dont ils sont les tenants du titre. Pire, deux nouvelles contre-performances contre l'Autriche, puis dimanche au Danemark, les condamneraient à une indigne relégation en deuxième division (Ligue B) dans cette épreuve lancée en 2018 pour remplacer les matches amicaux.

La réception de l'Autriche offre donc aux Tricolores une occasion de se racheter, mais aussi de marquer de précieux points en vue du Mondial.

Mike Maignan, propulsé gardien N.1 avec l'absence de Lloris, doit ainsi devenir le portier le plus utilisé cette année en sélection. Révélation de la saison dernière, Tchouaméni peut s'imposer encore davantage dans la hiérarchie au milieu, où Camavinga voudra gratter des minutes, près de deux ans après sa troisième et dernière sélection.

Malgré ses 22 ans, Tchouaméni "n'hésite pas dès ses premières sélections à demander le ballon, imposer le tempo au milieu de terrain. C'est un joueur déjà très mature, je lui souhaite de garder le cap", a salué Raphaël Varane qui sera capitaine jeudi en l'absence de Lloris.

Ferland Mendy et Ousmane Dembélé, autres revenants après plus d'un an d'absence, ont aussi une place à gagner pour Doha, comme Olivier Giroud, qui cherche à prouver à Deschamps qu'il peut offrir une alternative apaisée et efficace à Benzema, aux côtés d'Antoine Griezmann et de Kylian Mbappé.

Pour les novices Fofana, Benoît Badiashile, Randal Kolo Muani, Adrien Truffert, et dans une moindre mesure le gardien Alban Lafont, obtenir de premières minutes sous le maillot aux deux étoiles serait déjà une réussite. Avant d'envisager d'autres rêves...