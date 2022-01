Découvrez les fleurs à la mode antique

Le Musée départemental des Antiquités présente une exposition dédiée à la nature, aux paysages, à la flore et à leurs représentations à travers les siècles, de l’Antiquité à la Renaissance. On y découvre le thème du végétal et ses emplois dans l’art, sur des supports aussi variés que des vases, des mosaïques ou des tapisseries.



Profitant de son cloître gazonné, le musée propose également un prototype du jardin médiéval, conçu à l’image du jardin d’Eden et évoquant les quatre éléments ou les quatre vertus cardinales.

Pratique. Tarif : 3 € en sus du droit d’entrée au musée. Musée départemental des Antiquités :

198, rue Beauvoisine, 76000 Rouen. Tél : 02 35 98 55 10. Renseignements et réservations au 02 35 15 69 22 (du lundi au vendredi) ou sur musees.departementaux@cg76.fr.