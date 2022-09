[Enquête] Rouen. Réouverture de l'Omnia : les clés de son succès

Après deux ans d'attente, l'Omnia rouvre enfin ses portes ! Repris en 2010 par la Ville de Rouen et exploité par le groupe Noé cinémas, l'établissement a gagné en notoriété dans le monde cinématographique. Il est aujourd'hui considéré comme un lieu emblématique des cinéphiles et des réalisateurs. "Le cinéma d'art et d'essai marque une certaine différence avec ce qu'on appelle l'exploitation commerciale. Nous défendons le cinéma d'auteur. Ils ont une certaine esthétique et une écriture qui sortent des sentiers battus", relate Hervé Aguillard, le directeur de la salle. C'est aussi ce qui fait la particularité du cinéma. "Nous privilégions toutes les œuvres étrangères en version originale sous-titrée, c'est une condition sur laquelle on ne revient jamais. Nous ouvrons aussi la porte à des scénographies qui sont peu diffusées, comme des documentaires ou des courts-métrages qu'on ne retrouve pas forcément dans les multiplexes", ajoute ce dernier. Les animations telles que les débats ou les rencontres entre le public et les réalisateurs sont également l'un des points forts de l'Omnia.

"On privilégie le côté humain"

Le succès de la salle s'est construit au fil des années. "Nous sommes situés sur un emplacement qui a une histoire. Le bâtiment est une reconstruction d'après-guerre. Autrefois à Rouen, les gens allaient au Gaumont, puis à l'Omnia, raconte Hervé Aguillard. Lorsque nous avons ouvert en 2010, le lieu était vieillissant et le contexte concurrentiel très dur. Beaucoup nous ont dit que ça ne marcherait jamais, mais on s'est battus tous les jours. On est partis de 140 000 spectateurs la première année pour arriver, en 2019, à 260 000, et c'est ça notre fierté." Dès le début, l'objectif était simple : "Que le cinéma d'art et d'essai ne soit pas qu'une niche pour les cinéphiles pointus." Grâce à un réseau étoffé, de nombreux réalisateurs et scénaristes ont fait le déplacement à Rouen, comme Bertrand Tavernier et Alejandro Jodorowsky. "Il y a quelque chose qui se produit lorsque les artistes viennent. Des fois, on entend parler de la réputation d'un cinéaste qui serait un peu difficile, et puis quand il vient chez nous, le courant passe si bien qu'il demande à revenir", lance Jean-Marc Delacruz, le programmateur.

Et puis, à l'Omnia, pas question de bornes automatiques pour acheter son ticket. "On privilégie le côté humain. Cela passe par le fait d'aller à la caisse, d'avoir des agents avec qui on peut parler de cinéma. Non, nous n'avons pas de borne à l'entrée et on en est fiers. À la place, on a des agents d'accueil cinéphiles que les clients connaissent. La première porte d'entrée, c'est celle-là", poursuit Hervé Aguillard. Comparée à d'autres structures, la programmation de l'Omnia se distingue par le choix des films, comme le veut son cahier des charges de cinéma art et essai. Beaucoup sont peu médiatisés et méconnus du grand public. C'est aussi ça, l'Omnia, un lieu de découverte cinématographique. Enfin, c'est aussi et peut-être même avant tout, un cinéma de proximité. Situé en plein centre-ville, il est accessible à tous. Le plus à ne pas négliger : les prix. Même après les travaux, le prix le plus élevé pour une entrée reste en dessous de 10 euros.