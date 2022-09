Bonne table à Rouen. L'Étoile d'Or, la cuisine traditionnelle kabyle

C'est une affaire de famille depuis plus de quarante maintenant. L'Étoile d'or, qui trône sur la place du Lieutenant Aubert à Rouen, est une adresse bien connue des habitants. Le restaurant de couscous est tenu, depuis toutes ces années, par la famille Alma, originaire de la Kabylie. "Mon père est venu nous chercher moi, mon frère et ma sœur en Algérie pour reprendre le restaurant", explique Sarah Alma, la petite dernière de la fratrie, qui s'est pliée aux volontés du patriarche en reprenant comme il se doit l'établissement rouennais aux côtés de son grand frère et sa grande sœur. "Je suis née dedans. Il y a des clients qui m'ont vue toute petite et que je revois maintenant", constate la serveuse et cogérante de l'établissement.

Une carte presque inchangée

Forcément, avec tous ces fidèles, la formule est restée la même peu ou prou, avec pas moins de 18 couscous proposés à la carte. Des plats qui sont adaptés au palet français. "Les couscous en Algérie sont plus relevés, ici au contraire, on n'abuse pas des épices, on met la harissa à part et on laisse le client gérer." L'Étoile d'or, c'est aussi une sélection de tajine variée, parmi lesquelles l'agneau pruneaux, amandes et raisins qui a réussi à avoir les faveurs des habitués, tout comme les brochettes d'agneaux et le couscous maison. C'est d'ailleurs le plat que je commande ce vendredi midi, jour saint pour les musulmans et surtout jour du couscous. Ce n'est pas un plat mais trois que l'on m'apporte, à ma grande surprise.

Couscous merguez, brochette et boulettes.

La semoule finement cuite, le bouillon de légumes et les viandes, merguez, brochette de veau et boulettes, le tout accompagné de quelques pois chiches et raisins secs. Un régal pour les yeux et les papilles, pour seulement 16 euros. Ici, il faut venir armé d'une faim de loup, le couscous est très copieux mais tout aussi fin et parfumé. "Un couscous, c'est la générosité", insiste Sarah Alma, qui m'offre le thé à la menthe.

Pratique. 21 place du Lieutenant Aubert. Ouvert du lundi au dimanche sauf le mardi.