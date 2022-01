Bihorel : une pharmacie braquée

Il était 17h50, samedi 27 août, lorsque un véhicule de la police secours arrive à la pharmacie du Chapitre à Bihorel. L'établissement vient d'être braqué par trois individus. Ceux-ci sont entrés alors que la pharmacie était vide de clients et ont menacé les deux personnes qui s'y trouvaient, une préparatrice en pharmacie âgée de 46 ans et une pharmacienne âgée de 27 ans, avec une arme de poing, un pistolet muni de cartouche de gaz lacrimogène, et un couteau. Ils ont volé plusieurs centaines d'euros puis ont quitté les lieux après avoir tiré une cartouche de gaz dans la pièce. Les deux personnes n'ont pas été blessées mais très incommodées par les gaz. Une enquête a été ouverte à la Sûreté départementale afin de retrouver les braqueurs.