Rouen : trois prostituées interpellées

La Brigade Anti Criminalité, placée en surveillance dans plusieurs rues de Rouen, suite à des plaintes de riverains, a interpellé trois prostituées la nuit dernière.

Hier, lundi 29 août, vers 20h50, la BAC, posté rue Saint Jacques, a aperçu une femme arpentant le trottoir et faisant des signes aux automobilistes. Une Kangoo s'étant arrêtée, la prostituée est montée à bord du véhicule, parti se stationner rue Constantine. C'est là qu'ils ont été interpellés. Le conducteur est né en 1962 et la prostituée, née en 1989, est d'origine roumaine, et réside à Petit-Quevilly. Ils ont été ramenés à l'Hôtel de Police pour y être entendus.

Toujours dans la nuit, à 00h05, c'est au quai Corneille qu'une jeune femme est aperçue faisant des signes aux automobilistes. Une voiture s'est arrêtée en pleine voie, gênant la circulation. Le véhicule est parti ensuite se stationner quai du Pré-aux-loups. L'homme, né en 1982 habite Saint-Etienne-du-Rouvray et la femme, née en 1987, est d'origine roumaine et demeure à Rouen.

Peu de temps après, à 00h50, la BAC a remarqué une autre prostituée, quai de la Bourse. Celle-ci est montée dans un fourgon, parti se stationner quai du Pré-aux-loups. L'homme est né en 1981, et réside à Millière dans la Manche, et la jeune femme, roumaine, née en 1980, habite à Rouen. Ils ont été auditionnés à l'Hôtel de Police.