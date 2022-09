Saint-Lô. Recherche aide au devoir pour la rentrée

Avec la rentrée, reviennent les devoirs. La Ville de Saint-Lô recherche des étudiants, des enseignants, ou encore des retraités de l'éducation, toute personne qualifiée pour assurer les études surveillées et l'aide aux devoirs dans les écoles publiques de la commune, pour toute l'année scolaire 2022-2023. Les jours d'aide aux devoirs sont les lundis, mardis et jeudis soir, de 17 heures à 18 heures. Il est possible de venir les trois jours ou seulement sur un ou deux, en fonction des disponibilités. Pour postuler, il faut envoyer sa candidature au service Education de la mairie.

Pratique : Service Education – 7 rue Jean-Dubois, 50000 Saint-Lô. Renseignements et inscriptions au 02 33 77 49 30.