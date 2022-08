Le Havre. En septembre, le festival Sur les épaules des géants invite Thomas Pesquet

L'astronaute Thomas Pesquet sera présent au Havre le samedi 24 septembre. Il vient participer au festival Sur les épaules des géants. Il s'agit d'un événement visant à rendre la science accessible à tous.

Thomas Pesquet est l'un des Normands les plus connus à travers le monde. C'est le dixième Français à être parti dans l'espace. Il a séjourné à deux reprises dans la station spatiale internationale (l'ISS), entre novembre 2016 et juin 2017, ainsi qu'entre avril et novembre 2021. Lors de cette dernière mission, il est devenu le premier Français commandant de l'ISS. Son objectif désormais est de partir sur la Lune. Il espère intégrer le programme Artemis de la NASA.

Le 24 septembre au Havre, ce héros des temps modernes se prêtera au jeu d'une conférence rencontre au Pôle Simone Veil. L'accès au grand public est gratuit mais la réservation est nécessaire.