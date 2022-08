[Enquête] Caen. En septembre, les vacanciers jouent les prolongations

Alors que les enfants, étudiants et professeurs font leur rentrée ce jeudi 1er septembre, d'autres préparent leurs valises. Pour s'évader et passer des vacances au calme, certains ont fait l'impasse sur la haute saison, en juillet et août, pour partir en vacances en septembre. C'est le cas, par exemple, de Nicolas Perez, Caennais de 39 ans. Il s'envole le jeudi 8 septembre de Paris pour Bali, en Indonésie, avec deux amies. "Tout s'est fait autour d'une table quand on parlait des prochaines destinations de vacances. On a réservé il y a cinq mois, explique-t-il. J'évite les vacances scolaires pour ne pas avoir la foule. C'est plus tranquille pour faire les visites. Je déteste faire la queue." La famille Lorgerie a quasiment autant d'heures de vol. Direction le Brésil jusqu'au mardi 6 septembre, puis la Belgique du mercredi 28 septembre au samedi 1er octobre. "On rejoint ma sœur qui termine son stage sur ces dates-là. Les jours sont plus courts mais au Brésil, il fait beau !", sourit Manon, infirmière. Sa maman, Pascale, est déjà partie en vacances en septembre. "Il y a quand même beaucoup de retraités qui profitent de cette période. On ne croise pas la même population qu'en pleine saison." Le budget joue aussi. "Plus on s'approche de la date, plus c'est cher. On a réservé au mois de mai", poursuit-elle, avec un billet d'avion à 1 200 € aller/retour. "Si on avait réservé au moins de mars, ça nous aurait coûté 500 € en moins", tempère Manon, toujours adepte des bons plans. Septembre est aussi moins cher sur les locations.

Des vacances moins chères

Laora Haye, 21 ans, n'a pas ce problème d'hébergement. Avec son copain, elle va passer quinze jours en Espagne, au sud de Barcelone. Ils sont logés dans un appartement familial. "À part les frais de péage et d'essence, ça ne nous coûte pas trop cher. Et en plus, il y a moins de monde sur la route", explique la jeune femme qui part avec un budget vacances de 1 000 € pour deux. Pour Nicolas, "le côté économique n'a pas été un critère" pour partir à l'arrière-saison. Alexis Delourmel, 25 ans, travaille dans le commerce. Les départs en vacances en juillet et en août sont limités pour la préparation de la rentrée. Il n'avait pas le choix mais il y voit un avantage. "Les prix sont plus attractifs après l'été. Les économies que l'on fait sur le transport ou l'hébergement nous permettent de moins regarder à la dépense une fois sur place", raconte-t-il. Comptez 282 € le billet d'avion aller/retour et 850 € d'hôtel pour deux pour dix jours en Grèce. L'enveloppe consacrée aux loisirs, restaurants et peut-être un match de foot sera plus fournie. Malgré tout, partir en septembre n'est pas donné à tout le monde. Nicolas, célibataire et sans enfants, a la chance de poser ses congés comme il le souhaite. "Que ça soit en été ou en hiver, je pars toujours hors périodes scolaires." Pour Laora, cette année tombait bien. "J'ai travaillé tout le mois de juillet et je ne reprends les cours qu'en octobre. Il fallait juste être coordonné avec mon copain, mais c'est la période idéale." Alexis, lui, a toujours eu l'habitude de partir en pleine saison. Il ne part que dans dix jours, mais l'essai semble déjà transformé. "Avec ma copine, je pense qu'on repartira en septembre."