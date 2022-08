Tourisme. À Rouen, le port de plaisance retrouve des couleurs

Un coup d'œil sur le bassin du port de plaisance, à l'ouest de Rouen, suffit pour comprendre que tout va mieux. Particulièrement marquée par la crise sanitaire, qui interdisait tout déplacement, l'activité a repris pour le petit port de la Métropole Rouen Normandie, géré par la société Sodeports. La structure peut accueillir une centaine de bateaux à flots, une cinquantaine à sec et 25 camping-cars. "Pour les bateaux, on a été bien pleins, mais pas tout à fait complet. Côté camping-cars, on a souvent été complets", précise Anne Duvinage, la gérante. Ce ne sont donc pas encore exactement les fréquentations d'avant-Covid côté plaisance, mais "on retrouve au moins une dynamique". Quant aux camping-cars, l'activité a "pratiquement doublé par rapport à l'année dernière".

Un prochain pic pour l'Armada

Et les plaisanciers rencontrés sur place semblent globalement satisfaits des services offerts par l'équipement, qui arbore notamment le Pavillon bleu.

"Je tiens à le dire, l'équipe est très sympa", insiste Pascal Geneston, vieux loup de mer breton en escale pour un mois à bord d'un Tjalk de plus de 20 mètres, qu'il ramène des Pays-Bas.

Juste en face, un retraité qui profite de chaque rayon de soleil sur son bateau confirme d'un signe de tête. "Quand il fait beau, j'arrive, quand il fait moche, je repars !"

Le port de plaisance devrait prochainement largement profiter de l'Armada, du 8 au 18 juin 2023.