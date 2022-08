Le Havre. La Ville investit 3 millions d'euros dans la rénovation de ses écoles

Le jeudi 1er septembre, 14 671 élèves feront leur rentrée dans les 91 écoles de la ville du Havre. En cet été, une quarantaine de chantiers ont été menés pour un montant global de 3 millions d'euros.

La priorité est donnée à la performance énergétique des bâtiments. Après l'école Edouard-Herriot l'an passé, c'est l'école Stendhal (quartier de Dollemard) qui bénéficie cette année d'importants travaux pour faire baisser sa consommation énergétique : 1,4 million d'euros. L'objectif est de diminuer de moitié la consommation de gaz du bâtiment et d'un quart la consommation d'électricité, tout en réduisant de 13 tonnes les émissions annuelles de CO 2 .

Isolation des murs et plafonds, gestion centralisée de la maintenance du bâtiment, thermostats pilotables à distance sur les radiateurs et éclairage full-LED permettent d'atteindre cet objectif de sobriété. Si la maternelle sera achevée pour la rentrée, l'école primaire fera l'objet de travaux jusqu'en décembre et les élèves seront temporairement accueillis dans des classes modulaires.

Des sanitaires complètement rénovés à Flavigny et Thionville

La Ville a engagé un important programme de rénovation des blocs sanitaires dans les bâtiments les plus anciens. Depuis 2019, 200 000 euros ont été investis, dont 90 000 euros cette année, pour une rénovation complète dans les écoles Flavigny (Mare-au-Clerc) et Thionville (Sainte-Anne).

Des écoles accessibles à tous et adaptées à chacun

La campagne estivale de travaux dans les écoles suit également l'agenda d'accessibilité défini par la Ville. À travers cela, il s'agit de favoriser la scolarisation des élèves porteurs d'un handicap. L'école de l'Observatoire verra ainsi la mise en service d'un ascenseur en cette rentrée 2022. Des portes d'accès et les escaliers sont progressivement adaptés lors des opérations de maintenance pour pallier les différentes formes de handicap, comme c'est le cas cette année des écoles Carco et Kergomard (Mont-Gaillard), Massillon, Pierre-et-Marie Curie (Aplemont) ou encore Théophile-Gautier (Bléville).

Des nouvelles mallettes PPMS dans toutes les écoles

La Ville a débloqué des moyens spécifiques à hauteur de 40 000 euros afin de renouveler l'ensemble des mallettes PPMS (Plan particulier de mise en sûreté) des 91 écoles. Ces mallettes sont constituées de tout le nécessaire pour porter assistance à une personne lors d'un événement nécessitant un confinement ou une évacuation.