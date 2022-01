Découpage électoral : la réaction de Philippe Duron

"Un redécoupage électoral régulier est tout à fait légitime et nécessaire pour le bon fonctionnement d'une démocratie. Les Etats-Unis l'ont d'ailleurs inscrit dans leur constitution : tous les dix ans, un recensement de la population permet de déterminer le nombre de Représentants que chaque Etat envoie à Washington. En France, le Conseil constitutionnel a indiqué qu'il convenait de redécouper les circonscriptions législatives pour prendre en compte les évolutions connues de la population. Il aurait pu également recommander un redécoupage cantonal tant les différences de population d'un canton à l'autre déséquilibrent la représentation des électeurs. Mais si le principe du redécoupage n’appelle aucune critique, il en va autrement de l’entreprise réalisée par le ministre Marleix. Dans le Calvados, il renoue avec les pires pratiques du découpage Pasqua-d’Ornano de 1986, charcutage éhonté destiné à assurer une large majorité à la droite. Que dire en effet du rattachement du canton de Ouistreham à la 4ème circonscription, c'est-à-dire au Nord Pays d’Auge ? Le canton de Ouistreham appartient au Bassin de vie de Caen ; il adhère tout entier au Syndicat mixte Caen-Métropole, et la plupart de ses communes font partie de la Communauté d’agglomération Caen-la-Mer. Qu'attend-on d'un découpage sincère destiné à améliorer la représentation des habitants du Calvados ? On attendrait à l'évidence la reconnaissance du poids démographique de l’aire urbaine de Caen, qui rassemble la moitié de la population du département. A ce titre, la grande agglomération caennaise doit être représentée par trois députés ; le Bocage et le Bessin, qui se sont associés dans un même pays auraient eu leur circonscription et leur député ; le Pays d’Auge constituerait une cinquième circonscription ; et le sud du département autour de Falaise et Condé-sur-Noireau aurait apporté le sixième député du Calvados. Rien de tout cela finalement. Avec ce redécoupage, les habitants de la grande agglomération caennaise se font voler un représentant légitime à l'Assemblée nationale pour des considérations politiciennes. Ce n'est pas une attitude démocratique."



