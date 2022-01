Une jeune femme de 19 ans s’est tuée mardi 6 septembre, à 20h40, rue du Général de Gaulle, au Houlme. Sa voiture, seule en cause, a violemment percuté un arbre. Le passager avant, âgé de 25 ans, a été grièvement blessé aux jambes et un troisième, assis à l’arrière du véhicule, plus légèrement. Ils ont été transportés au CHU Charles-Nicolle.