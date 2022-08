Manche. Un bon mois de juillet pour le tourisme dans le département

Le mois de juillet est fini, et c'est le moment de tirer un bilan chiffré pour le tourisme. Pour le département de la Manche, cela a été un bon mois d'après Attitude Manche, l'agence d'attractivité du département. La fréquentation touristique du mois de juillet est en hausse par rapport à 2021 et 2019 et a satisfait les professionnels du secteur. Plus de deux tiers d'entre eux sont contents de leur mois de juillet. Un peu moins de la moitié voient même leur fréquentation et leur chiffre d'affaires en hausse par rapport à l'an dernier. Ce qui explique ce succès pour Attitude Manche, c'est la météo, avec de la chaleur, mais moins qu'ailleurs en France, un pont possible le 14 juillet et les animations locales. Ce qui fait baisser leur optimisme, c'est la baisse du pouvoir d'achat, notamment avec les prix du carburant et les remontées de Covid-19.

Selon l'agence d'attractivité, le profil type du juillettiste est une famille qui vient chercher le grand air. Les touristes français viennent surtout d'île de France, de Normandie, de Bretagne et de Pays de la Loire.

Les clients originaires de Normandie et Pays de la Loire sont ceux qui ont le plus augmenté. Du côté des touristes internationaux, on trouve en premier les Allemands, puis les Britanniques et les Néerlandais.

Le nombre de Belges, à la quatrième place du classement, est en hausse par rapport à l'an dernier.

Les perspectives pour le reste de la saison restent optimistes, en tout cas pour sept professionnels du tourisme sur dix.