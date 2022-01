Billets, abonnements, réductions au 106 : comment ça marche ?

Pour les inconditionnels du 106, il est possible de prendre un abonnement annuel de 75 €, au tarif normal, ou de 40 € au tarif réduit (concerne les étudiants, les demandeurs d’emploi et les personnes à mobilité réduite). Grâce à cet abonnement, vous bénéficierez de tarifs préférenciels (entre 5 € et 13 € de moins que pour le tarif de location) sur l’ensemble des concerts de la saison. Vous recevrez également un t-shirt du 106 ainsi que des réductions pour l’Omnia République, la salle du Cargö et l’Abordage. Les cartes de la Région et le Pass Culture 76 sont également acceptés.



Il est possible de réserver vos places en allant sur le site du 106, www.le106.com. Vous pouvez acheter vos places au 106, Quai Jean de Bethencourt, du lundi au vendredi de 13h à 18h et les jours de concert de 13h à 19h, à l’Office de Tourisme et enfin aux lieux de vente habituels.

A chaque représentation, trois tarifs sont proposés : la location, le tarif réduit et enfin le tarif guichet disponible uniquement sur place les soirs de concert.