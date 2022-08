Visite ludique. Découvrez Caen, d'hier et d'aujourd'hui, en résolvant des énigmes

L'office de tourisme de Caen propose une visite ludique pour découvrir Caen telle qu'elle était hier et comme elle est devenue aujourd'hui. Sous la forme d'une lettre de cachet qui vous sera confiée à votre arrivée à l'office de tourisme, récupérez les énigmes à remplir pour avancer dans votre épopée.

"Porter un autre regard"

Charades, messages codés, énigmes, mots croisés, calculs sont autant d'obstacles qui vous mettront des bâtons dans les roues pour découvrir la ville de Caen. Pour répondre aux questions, réflexion, observation et déduction vous seront nécessaires. Laissez tomber la visite traditionnelle de la ville qui vous emmène vers les monuments vus et revus. Jean Rémy, responsable au pôle patrimoine de la ville de Caen, a conçu un parcours pour "sortir du patrimoine identifié de la ville". Pour cette visite, l'attention est portée "sur des petites choses". Le guide vous invite à "lever le nez et porter un autre regard sur le patrimoine". Au fur et à mesure de votre avancée, des petits encarts d'information inscrits sur votre lettre de cachet vous permettront de comprendre l'histoire des bâtiments que vous verrez, les origines de leurs ornements et bien d'autres choses encore. De manière "familiale, sérieuse et ludique", vous serez amené à découvrir "l'histoire de la Libération et ce qui vient après, l'architecture de la Reconstruction, ses formes et ses matériaux. On va sur le campus 1 de l'université où il y a des choses à voir, on va place de la Résistance, avenue du 6 juin. On découvre l'état d'esprit après la Libération à travers l'architecture. Place de la Libération, il y a un ensemble de bas-reliefs qui illustrent les métiers de l'époque, la reconstruction a été attentive à ce travail d'ornementation."

Ce format de visite "offre une liberté dans la découverte et crée une émulation" dans la recherche d'indices.