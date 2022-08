Suisse normande. Périple au cœur de l'Histoire, "de l'époque romaine à l'époque médiévale"

Infos Pratiques

Le château de Ganne

Le château est accessible à tous, gratuitement et toute la journée. Il se situe le long de la D23 à La Pommeraye. Pour prendre connaissance des évènements organisés sur place, rendez-vous dans l'agenda, page 17 ou contactez l'Espace naturel et historique du château de Ganne au 02 31 79 70 45. Des chasses au trésor, randonnées et projections de films en plein air sont prévues en août.

Le site de Vieux-la-Romaine

Le site archéologique et le musée sont ouverts tous les jours de 10 heures à 18 heures. Il se situe Route de Feuguerolles à Vieux. Le tarif classique est de 5 euros, le tarif réduit est de 3 euros. L'entrée est gratuite pour les moins de 18 ans. Le billet d'entrée donne accès à l'exposition permanente du musée, à l'exposition temporaire ainsi qu'aux sites extérieurs (Maison à la Cour en U et Maison au Grand Péristyle). Attention, le forum n'est pas accessible en visite libre. Appelez le 02 31 71 10 20 pour connaître les dates et horaires des visites guidées et pour vous y inscrire.