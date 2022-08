Près de Coutances. Un jeu de piste dans un décor végétal insolite

À Bricqueville-la-Blouette, à la sortie de Coutances, un vaste labyrinthe de maïs qui s'entend sur 50 000 m² vous entraîne dans un décor végétal étonnant pour une aventure extravagante. Suivez l'enquête dans les pas de Sherlock Homes.

En famille entre amis, un livret jeux en main, arpentez ce vaste terrain de jeu et aidez le célèbre détective britannique à résoudre des énigmes. Une expérience accessible à tous, dès 4 ans pour deux heures d'aventures proposées en nocturne également les 3 et 10 août à 21 h 30 et les 17 et 24 août à 20 h 30, munis de vos lampes torches. C'est ouvert tout l'été. Tarif : 6,50 euros par personne. Renseignements sur labyrinthecoutances.fr.