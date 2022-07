Orne. Projets d'éoliennes et méthaniseurs : un Comité départemental créé en septembre

Le dilemme est difficile entre la volonté de décarboner notre énergie pour limiter le réchauffement climatique, tout en préservant la quiétude des riverains des parcs éoliens et autres méthaniseurs, dont les projets se multiplient dans l'Orne. Le préfet Sébastien Jallet annonce la création en septembre d'un "Comité départemental pour les énergies renouvelables".

Éoliennes de La Ferté-en-Ouche

Une réunion s'est tenue mercredi 6 juillet en préfecture de l'Orne pour constater l'impossibilité d'un accord entre le porteur de projet Enercon-Alterric et les associations et élus locaux concernant le projet de parc éolien de "Bois Seigneur" à La Ferté-en-Ouche, près de L'Aigle, et ce malgré l'intervention du médiateur national. "Malgré les échanges, il n'a pas été possible d'envisager la modification du projet afin de le rendre acceptable et juridiquement conforme, notamment sur les aspects liés à la protection de la biodiversité, du paysage et du patrimoine", précise le préfet. C'est donc un refus concernant ce projet, qui devrait être prononcé le 21 juillet lors de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites.

Bruyantes éoliennes à Echauffour

Concernant le parc éolien d'Echauffour, près de Gacé, qui est exploité depuis 2019 par Voltalia, mais qui est contesté par des riverains en raison du bruit qu'il génère, les éoliennes sont à l'arrêt chaque nuit. Après plusieurs campagnes de mesure du bruit en 2019, 2020 et 2021, selon les recommandations d'experts, la préfecture va proposer un bridage des éoliennes avec un fonctionnement bien plus restrictif qui imposera le respect des seuils de bruit, de jour comme de nuit. Une nouvelle campagne de mesure sera ensuite réalisée pour en mesurer l'efficacité et une réunion sera organisée avec les riverains. Un comité de suivi va être installé dans la durée avec élus, riverains, et l'exploitant.

Un comité en septembre

Dans l'Orne, on dénombre quatre parcs éoliens, soit 22 machines et six projets qui sont en cours. Dans le contexte de réchauffement climatique, la loi fixe le développement des énergies renouvelables pour limiter la production de CO2. Mais, face aux multiples contestations de riverains et d'élus concernant les éoliennes comme les méthaniseurs, pour en assurer le développement mais en veillant à l'impact pour les populations, le préfet de l'Orne installera en septembre un "Comité départemental pour les énergies renouvelables" qui réunira élus, associations, et acteurs départementaux.