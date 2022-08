Rouen. L'histoire de la scolarité retracée au Musée national de l'éducation

Le Musée national de l'éducation (Munaé) se situe dans une maison gothique des années 1470-1480 de la rue Eau de Robec à Rouen. À travers des collections temporaires et une collection permanente, le visiteur se plonge dans l'histoire de l'éducation, du XVIe siècle à nos jours.

Le musée conserve plus de 950 000 objets et documents relatifs à l'histoire de l'enseignement. Aujourd'hui, il possède la plus importante collection du patrimoine éducatif d'Europe.

Pratique. Ouvert le lundi, mercredi, jeudi et vendredi de 13 h 30 à 18 h 15 et les week-ends et jours fériés de 10 heures à 12 h 30 et de 13 h 30 à 18 h 15. Visite libre gratuite au 185, rue Eau de Robec.