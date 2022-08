Rouen. La rue Eau de Robec, un lieu calme, historique et pittoresque

La ville aux cent clochers comptabilise plus de 1 200 rues. Parmi elles, la rue Eau de Robec témoigne de l'architecture rouennaise et de son histoire avec la production de draps et de teintures. La rue abrite une architecture médiévale typique avec ses façades à pans de bois colorées. Elle est traversée par un cours d'eau qui lui donne son nom : le Robec.

La charmante rivière longe les maisons, les commerces et les terrasses des restaurants. Elle regorge de nombreux passages secrets où se cachent des détails architecturaux. Pour une promenade estivale, l'itinéraire débute par le boulevard Gambetta, passe par la place Saint-Vivien et se termine par la rue des Boucheries Saint-Ouen.