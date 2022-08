Bolleville. Voyage dans le temps au pays des fées, sorcières et chevaliers

L'écurie Leseigneur, route des Mares à Bolleville, est nichée au cœur du parc des marais du Cotentin et du Bessin.

Ambiance médiévale garantie avec deux logements insolites, une cabane des elfes avec quatre couchages et un château médiéval en bois sur deux étages avec cinq couchages. Un box est même à disposition pour les cavaliers qui arrivent avec leurs montures.

Au carrefour des voies vertes, de nombreuses animations équestres sont proposées, comme un parcours à cheval ou divers attelages, dont une voiture hippomobile adaptée pour la prise en charge de fauteuils roulants, pour une heure ou à la journée. Profitez de découvertes nature dans le parc des marais du Cotentin et du Bessin, ou vers la mer qui n'est qu'à six kilomètres. La restauration est locale, avec des producteurs et artisans locaux. Un site étonnant et insolite, dans un esprit médiéval, idéal pour se déconnecter du monde moderne.

Renseignements sur la page Facebook Écurie Leseigneur.