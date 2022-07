Le Havre. Crèmes, lingerie… Une boutique pour les femmes touchées par le cancer

C'est une idée qui est venue à Guylaine Gingreau au moment de choisir un maillot de bain. Difficile de trouver une pièce adaptée à sa morphologie, elle qui a été atteinte d'un cancer il y a deux ans. C'est le déclic : cette Havraise de 48 ans décide de lancer une boutique spécialisée. Esseintielles a donc ouvert lundi 27 juin, à deux pas de la clinique des Ormeaux, au Havre.

On y trouve des produits adaptés aux femmes qui sont en traitement contre le cancer, notamment des perruques, turbans, bonnets avec ou sans franges. "L'idée est que chacune trouve ce qui lui correspond. Il y a aussi celles qui choisissent de ne rien porter, il faut le respecter", note la commerçante, qui se reconvertit dans le commerce après une carrière dans la pétrochimie. Une gamme de cosmétiques spécialement adaptés est aussi proposée, notamment des crèmes ou vernis à ongles.

De la jolie lingerie

Enfin, on trouve aussi des maillots de bain et "de la belle lingerie, avec de la dentelle", sourit Guylaine Gingreau. Équipés de prothèses, ces produits sont adaptés notamment aux personnes qui ont subi une mastectomie (ablation du sein). "L'objectif est de leur permettre de se sentir femmes et clientes, et non malades et patientes", indique la patronne, qui a aménagé un espace cocooning pour essayer les produits. Pour plus d'intimité, elle accueille les femmes sur rendez-vous. Elle est par ailleurs agréée par la Caisse primaire d'assurance maladie.