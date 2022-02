La Haute-Normandie mise sur l'apprentissage

Depuis son lancement, 420 CV ont été déposés sur le site et près de 150 offres d'entreprises collectées sur ce site internet qui s'est donné pour but et faciliter et d'aider les entreprises et les jeunes qui ont fait le choix de l'alternance. Il est parfois difficile pour l'une et l'autre partie de trouver le candidat ou l'employeur adapté. Le choix s'en trouve facilitée grâce à cette plateforme, "la bourse de l'apprentissage" qui rend ces échanges très réactifs et très rapides. En plus de regrouper les offres d'apprentissage ainsi que les CV des candidats, les entreprises reçoivent toutes les semaines, par le biais d'un mail automatisé, les profils qui répondent à leurs critères. Les résultats pour ces premiers mois d'existence sont encourageants.

L'apprentissage n'est pas une voie de garage

"Ce site nous a permis de bien cibler notre demande et d'avoir des candidatures qui correspondaient vraiment au profil que nous cherchions" note Christophe Ascelipiade, directeur de l'entreprise Avipur Nord Ouest. Clément, apprenti depuis cette année chez Avipur, ne regrette pas de s'être engagé dans cette voie. "Pour moi la meilleure solution était l'apprentissage. On est sur le terrain et l'on peut voir comment les choses se passent." Et Christian Hérail président de la Chambre de commerce et de l'industrie d'ajouter : "Nous avons besoin de jeunes formés, qui s'adaptent vite au monde professionnel. Ils sont l'avenir des entreprises de demain. Or avec l'apprentissage ils sont très vite en contact avec le monde du travail et acquièrent ainsi une expérience concrète." "Pour moi, c'est vraiment une réponse à la crise, soulignait Christophe Ascelipiade. Prendre des apprentis demandent un investissement financier et au niveau humain mais c'est pour former des gens qui seront opérationnels tout de suite et vraiment adaptés à l'entreprise."

En 2010, la Haute-Normandie comptait près de 13850 apprentis. L'objectif à atteindre pour 2015 est de 16500 apprentis : la bourse de l'apprentissage a un bel avenir devant elle.

(Photo : Clément Mulot et Christophe Ascelipiade ont fait le pari de l'apprentissage.)