Il est né de la réhabilitation de petites maisons ouvrières, de garages et d’anciens immeubles du bailleur social Habitat 76, qui a mené l’opération avec la Ville. Les sept petits immeubles BBC sont recouverts de bois, de toitures végétales, d’isolant à la laine minérale, de panneaux solaires thermiques pour le chauffage et l’eau chaude et ils disposent de pompes à chaleur.

Visuel CBA Architecte