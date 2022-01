Les Drakkars au complet

Cette saison, l'équipe s'est séparé de Roch Chevalier (arrêt), de Jaroslav Prosvic (parti pour Brest), de Thierry Poudrier (parti pour Angers) et de Peter Himler (parti pour La Roche sur Yon). A leurs place, le Hockey Club de Caen a recruté Tomas Oravec (Slovaquie), Julien Lebey (Morzine) et deux canadiens : Tommy Lafontaine et Jonathan Boutain. Cette saison, les Drakkars se fixent les mêmes objectifs que l'an passé : « Finir dans les quatre premiers du classement du championnat. » L'an dernier, ils avaient terminé second, derrière Gap.



Pour la première journée de D1, les Drakkars joueront à l'extérieur contre Amneville le samedi 12 septembre



