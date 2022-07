Handisport. Rouen aussi dans l'élite du para-hockey sur glace

Dimanche 12 juin, l'équipe de Rouen est devenue la première équipe championne de France de l'histoire de para-hockey sur glace. Membre depuis sept ans, François Pierre est joueur et responsable de l'équipe. Il nous présente son sport, son club et revient pour Tendance Ouest sur le premier championnat de France.

Un sport mixte

La section handisport du Club amateur de hockey sur glace de Rouen, le Char 76, existe depuis huit ans, elle regroupe une vingtaine de membres et a pour but d'accueillir aussi bien les personnes en situation de handicap que les valides.

Comme beaucoup de disciplines handisports, dans les fédérations françaises, pas besoin d'être en situation de handicap pour pouvoir pratiquer ce sport, les Dragons Sledges accueillent tout le monde. C'est aussi une discipline mixte où les hommes et les femmes peuvent se retrouver dans la même équipe. À Rouen, l'équipe est formée de quinze joueurs et joueuses. Six d'entre eux font partie de l'équipe nationale.

"On essaye de se faire connaître", confie François Pierre. "On fait des portes ouvertes, on a des sessions d'essais quasiment à tous nos entraînements et on est en relation avec les écoles d'ergothérapie et de kinésithérapie."

Les Dragons Sledges peuvent aussi compter sur le soutien des Dragons du Rouen hockey Elite 76 qui leur permettent de faire des démonstrations de para-hockey devant leur public. Grâce à toutes ces actions, le club rouennais de para-hockey est le plus important de France.

Zéro défaite et 94 buts inscrits

Rouen a fait carton plein lors de la compétition, avec aucune défaite et 94 buts marqués pour seulement deux buts encaissés. "Le premier championnat de France a le mérite d'exister. Sur neuf équipes possibles, seulement cinq étaient présentes et certaines ont dû faire des regroupements de joueurs pour avoir une équipe au complet", raconte le responsable des Dragons Sledges. Parmi les équipes, on a pu retrouver : Neuilly-sur-Marne, Tours et Rouen et deux équipes composées des joueurs de Poitiers, Dijon et Besançon et une autre entente entre les clubs de Rennes, Angers, Cholet, Cherbourg et Clermont-Ferrand. Ce premier championnat donne le ton sur le niveau : "Les équipes avaient des niveaux disparates mais globalement, le niveau est bon en France." Cette première édition a piqué la curiosité de certains clubs et va les inciter à se développer pour le prochain championnat de France, en 2023. "On devrait avoir huit équipes inscrites avec deux poules : Nord et Sud."

Les Dragons Sledges ont été bien occupés cette saison. Plusieurs joueurs du club rouennais, membres de l'équipe de France, ont pu participer à leur première rencontre internationale officielle. La sélection française a participé à la première Coupe d'Europe NEPIHL (Northwest Europe Para Ice Hockey League) où elle s'est inclinée en finale contre les Anglais de Sheffield.

En attendant, c'est la trêve d'été pour tous les sports de glace, la reprise devrait se faire à la fin du mois d'août comme pour le hockey. Mais le calendrier se remplit déjà. Début septembre, cinq à six joueurs rouennais, sélectionnés en équipe de France se déplaceront en République tchèque pour un tournoi international. Puis fin septembre, les para-hockeyeurs rouennais seront à Cergy, pour un stage organisé par la fédération française de hockey sur glace (FFHG) en préparation de la saison régulière.