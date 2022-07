[Enquête] Rouen. Quatre mois après, l'heure du choix pour les réfugiés ukrainiens

C'était le 24 février. La Russie commençait son invasion de l'Ukraine, mettant très vite sur les routes des millions de réfugiés. Quelques jours plus tard, les premiers arrivaient en France et dans l'agglomération de Rouen, en pensant souvent que leur accueil ne durerait que quelques jours, quelques semaines, peut-être. Le temps d'un retour au calme, qui n'arrive pas. Quatre mois après, passée l'urgence, la question de l'avenir se pose. "En général, elles veulent repartir", explique Nicolas Plantrou, président de l'association Solidarité Ukraine Normandie, qui a organisé à Rouen une partie de l'accueil des réfugiés en familles. Repartir pour retrouver un mari, un frère, de la famille restée sur place. Dans un cours de français de l'association, au sein de Neoma qui met à disposition des salles de classe, les Ukrainiennes, souvent mères de famille, sont unanimes. L'accueil a été très bon, les démarches rapides, les aides sont tombées, les enfants ont été scolarisés. Et maintenant ? Olga prend la parole, par l'intermédiaire de son application de traduction sur son smartphone. "Notre pays nous manque beaucoup, on veut y retourner", indique-t-elle. Avec les aides et l'argent envoyé par son mari, elle va pouvoir louer son propre appartement pour elle et ses enfants, dès le mois de juillet, sa famille d'accueil s'étant portée garante. Tetiana, arrivée avec sa fille étudiante de 19 ans, est, elle, installée à Darnétal. Face à la situation, elle s'imagine trouver un emploi à l'automne, lorsqu'elle maîtrisera davantage le français. Même si elle a hâte de rentrer. La possibilité pour sa fille de poursuivre des études en France la tiraille. "Les gens doivent prendre des décisions, sortir de leur position d'attente", confirme Dominique Piermé, un citoyen très engagé, avec son épouse Polina, dans l'accueil des réfugiés et la coordination d'un réseau de familles accueillantes, sur les plateaux est. "L'hébergement citoyen ne peut pas durer éternellement." Certaines familles d'accueil, après plusieurs mois, souhaitent effectivement se désengager.

Ce problème, Anastisiia, arrivée d'Odessa en février avec sa fille et son fils, ne l'a pas. Elle a été accueillie par sa sœur Alla, qui tient le restaurant russe de la rue Cauchoise, à Rouen. Le dilemme reste le même malgré tout. "À Odessa, c'est très dangereux en ce moment", explique-t-elle. Psychologue de profession, elle est très lucide sur ce qu'elle est en train de vivre. "Nous sommes devenus très déprimés", indique-t-elle, face à l'attente. En mai, elle est retournée en Ukraine voir avec ses enfants son mari et son fils aîné restés sur place. "Ils ont changé, et nous aussi", dit-elle, évoquant "un traumatisme pour la vie". Si elle souhaite prochainement regagner Odessa, elle envisage de laisser sa fille Yuliia de 16 ans à sa sœur, pour qu'elle puisse poursuivre ses études. Scolarisée au lycée Jeanne-d'Arc, elle pourrait potentiellement passer le bac l'an prochain. À chaque réfugié, une situation unique, mais aussi ce point commun : une incertitude déconcertante sur l'avenir proche.