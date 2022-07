Bonne table à Rouen. La Galerie, ou l'art de la bistronomie

Lumières tamisées et décors de bistrot à l'ancienne, l'ambiance est intimiste ici, à La Galerie. Ce restaurant, coincé dans un angle de la rue Sainte-Croix-des-Pelletiers à Rouen, près de la place du Vieux Marché, met à l'honneur la "bistronomie", comme aime à le rappeler le chef cuistot, Bruno Poret. "C'est du gastronomique à prix bistrot… On fait des produits simples, mais bien travaillés." Titré jeune talent 2017 au Gault et Millau, le cuisinier de 40 ans a été l'élève de Bertrand Warin, chef étoilé des Hêtres à Saint-Valery-en-Caux. C'est tout naturellement qu'il a continué d'entretenir cette cuisine fine et exigeante, apprise auprès de son maître.

Une nouvelle carte

à chaque saison

"On change la carte quatre fois l'année", précise Bruno Poret. Chaque saison a son menu. En ce moment, ris de veau, turbo et filet de bœuf sont les incontournables de la carte, mais c'est bien le poisson qui domine les débats. "Quand j'ai racheté ici, c'était une brasserie très classique, entrecôte, frites, etc. J'ai voulu faire l'opposé, avec du poisson, des légumes, une cuisine légère finalement." Ici, chaque assiette fait l'objet de soin et d'attention. Ce travail d'orfèvre, Bruno Poret y tient beaucoup, c'est sa marque de fabrique. "J'ai toujours travaillé comme ça." Le visuel, "c'est la moitié du boulot", explique le quadragénaire. "Si l'assiette donne envie, l'avis est déjà positif avant même de commencer." Je prends alors la formule du midi à 20,90 euros, avec en entrée un carpaccio de bœuf, pignon et huile de truffe et, en plat, un suprême de caille rôtie au thym citron, spaghettis de courgettes et cromesquis de confit de canard. Comme promis, les assiettes sont très engageantes. Tout y est finement agencé. En bouche, le mariage des courgettes fondantes et la douceur du canard et des cailles est parfait.

Suprême de caille rôtie et confit de canard.

Pour son premier restaurant, Bruno Poret a trouvé la bonne formule, des produits simples associés à une cuisine élaborée.

Pratique. 4 rue Sainte-Croix-des-Pelletiers à Rouen. Ouvert du mardi au samedi.