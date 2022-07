Harcourt. Une forteresse médiévale nichée dans un jardin aux arbres bicentenaires

À 30 minutes d'Évreux et à 45 minutes de Rouen, le domaine d'Harcourt abrite un château médiéval des XIIe et XIVe siècles. L'édifice installé dans un parc de 11 hectares comprend un arboretum avec plus de 500 espèces d'arbres. La plantation d'arbres d'essences variées est considérée comme la plus vieille de France. En raison de travaux, l'intérieur du château n'est pas accessible au public, mais il est possible de découvrir les extérieurs avec la basse-cour et les murs de l'enceinte. Le domaine propose chaque année de nombreuses animations pour les petits et les grands.

Tout l'été, le domaine programme "P'Harcourt d'été", une balade dans le parc avec des jeux d'adresse en bois pour les enfants. Sur la même période, un parcours d'exploration en huit énigmes permettra de contempler l'arboretum de manière originale et ludique.

Pratique. Ouvert tous les jours de 10h30 à 18h30. Tarifs sur harcourt-normandie.fr.