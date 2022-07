Sud-Manche. Au Parc Chantore, un voyage immobile dans le monde entier

Un havre de verdure et de fraîcheur sorti du Second Empire. Ainsi pourrait-on résumer le Parc Chantore, un jardin remarquable de 19 hectares à Bacilly. Des jardins, serait le terme plus exact. La pièce maîtresse, le Vallon, propose une balade le long d'une rivière avec une cascade, avec des rhododendrons du XIXe siècle sur les rives. Dans la Forêt de la mare au diable, d'après le roman de George Sand, retrouvez une atmosphère sombre et effrayante. Les différents jardins permettent de voyager dans le monde entier en restant dans la Manche. Billetterie ouverte tous les jours, de 14 h 30 à 18 h 30. 8 € pour un adulte. Pour 2 € de plus, visitez le château, planté en haut d'une colline en face du Mont Saint-Michel (tous les jours à 15 heures). Tel. 06 74 30 66 64.