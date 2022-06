Briouze. Le festival Art Sonic n'a pas les idées courtes sur le circuit court

Depuis 25 ans, le festival Art Sonic anime l'Orne et la Normandie à Briouze. Cette année, l'événement a lieu les 22 et 23 juillet. Pour les organisateurs de ce rendez-vous devenu immanquable pour les fans, la responsabilité écologique est une évidence. Tout d'abord, l'essence même du festival, la programmation, est toujours composée de groupes et artistes majoritairement français. Pour cette cuvée 2022, c'est même l'intégralité, avec encore une fois un soutien permanent à la scène régionale.

Autre rouage essentiel au bon fonctionnement du festival : les partenaires techniques assurant le montage des scènes, la sonorisation et la lumière. Ils seront cette année encore issus de Normandie pour une grande partie.

La communication aussi se veut écoresponsable : l'intégralité des supports sont imprimés en Normandie, sur des papiers recyclés et/ou issus de forêts durablement gérées. Pour le merchandising, l'intégralité des produits sont sérigraphiés et brodés dans le Grand Ouest, sur du coton Fairtrade (issu du commerce équitable et dont la production répond à certains critères sociaux, écologiques et économiques).

Pour les festivaliers aussi, Art Sonic joue la carte verte. En partenariat avec la Région Normandie, un aller-retour au départ de toutes les gares de Normandie devrait encore une fois être proposé à seulement 10 € pour les amateurs de musique. Le festival incite également ses visiteurs à rejoindre Briouze en covoiturage ou en transports en commun.

Une fois la grande fête musicale lancée, le 22 juillet, le festival Art Sonic est, là encore, tourné sur le circuit court. La restauration n'est assurée qu'avec des produits locaux. Les gourmands retrouveront les traditionnels camemberts Gillot rôtis sur les barbecues, des cidres artisanaux ou encore des bières fermières La Trotteuse. Bilan carbone idéal pour ces produits venant d'un périmètre de 15 km aux alentours.

Enfin, tout au long du week-end, une brigade verte bénévole assurera le bon fonctionnement des trois déchetteries participatives où les festivaliers sont invités à réaliser eux-mêmes leur tri des déchets.