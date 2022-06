Bonne table à Caen. Sauvage allie cuisine française et étrangère 

Vous connaissez sûrement ce lieu sous le nom de Ruben, mais depuis avril 2022, Clément Ramakers et Aurore Morel ont transformé et redécoré ce restaurant avec goût et l'ont baptisé Sauvage. "On avait envie de se lancer ensemble. Le jeu en valait la chandelle. Notre volonté est de proposer une cuisine de marché et de saison", explique la co-gérante.

Ancienne salariée dans le domaine de la publicité, Aurore Morel avait l'envie d'ouvrir son propre établissement. "J'ai toujours fait des petits extras dans des restaurants", raconte-t-elle. Après six mois et demi de travaux, le couple a ouvert ses portes aux visiteurs. "On propose un menu le midi et le soir nous offrons la possibilité de goûter des tapas", détaillent-ils.

Une cuisine qui mêle

tradition et voyage

Ce midi-là, le soleil était au rendez-vous. Mes collègues et moi choisissons une table en terrasse. Sur l'ardoise du menu, deux entrées, six plats et deux desserts sont proposés. "La carte change chaque semaine avec des recettes qui allient cuisine française et d'ailleurs, préparées avec un maximum de produits de saison", détaille Clément Ramakers. Tout est alléchant. Je débute mon repas par un gaspacho de courgettes et fêta accompagné de mouillettes de focaccia. Un véritable délice. Je décide de poursuivre avec un plat originaire d'Amérique du Sud, le ceviche, un plat de poissons ou fruits de mer qui "cuisent" dans une marinade acide. Ici, il est préparé avec des fruits exotiques. Les saveurs se marient parfaitement. Je termine par une panna cotta mangue saupoudrée de morceaux de sablé au citron vert.

Gaspacho de courgettes et fêta.

Un délicieux ceviche.

Je sors de table rassasiée et le tout m'aura coûté 22,50 €. Le couple espère ouvrir un bar de nuit fin 2022. "Il sera possible de passer du restaurant au bar de nuit via une petite porte", confient les deux propriétaires.

Sauvage, 18 rue Vauquelin. Ouvert du mardi midi au samedi soir. Tél. 02 31 86 28 12